Минобороны поделилось видео из кабины штурмовиков Су-25 ВКС РФ в зоне СВО | 360°

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Минобороны поделилось видео из кабины штурмовиков Су-25 ВКС РФ в зоне СВО

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06 октября 2022, 09:13

Минобороны поделилось видео из кабины штурмовиков Су-25 ВКС РФ в зоне СВО

Минобороны РФ показало кадры боевой работы штурмовиков Су-25 в зоне СВО

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Экипажи штурмовиков Су-25 Воздушно-космических сил России совершили ракетные авиационные удары по военным объектам и технике подразделений украинских вооруженных сил в зоне проведения специальной операции. Кадрами работы штурмовой авиации поделились на сайте «Звезда» со ссылкой на Минобороны РФ.

Ракетные пуски выполняются парами с малых высот, после чего экипажи возвращаются на аэродром вылета. В результате боевого применения авиационных средств были уничтожены замаскированные укрепленные полевые позиции и бронированная техника ВСУ.

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Затем специалисты инженерно-технического состава выполнили задачи по обслуживанию самолетов и подготовили авиационную технику к повторному вылету.

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Ранее официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил, что ВСУ лишились дислокации штаба Воздушного командования «Восток», объект находился на юго-западной окраине Днепропетровска. Он был уничтожен высокоточным ударом ВКС РФ.

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