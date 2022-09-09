Минобороны озвучило потери ВСУ при провале наступления на Николаево-Криворожском направлении | 360°

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Минобороны озвучило потери ВСУ при провале наступления на Николаево-Криворожском направлении

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09 сентября 2022, 16:19

Минобороны озвучило потери ВСУ при провале наступления на Николаево-Криворожском направлении

ВСУ провалили атаки на Николаево-Криворожском направлении и потеряли 270 солдат

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ВСУ несколько раз предпринимали попытки атак на Николаево-Криворожском направлении, однако все они закончились печально. ВС России отбили наступление противника и уничтожили свыше 270 единиц вражеской живой силы. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ.

«Вооруженные силы Украины на Николаево-Криворожском направлении предприняли несколько неудачных попыток атак, понесли потери и отступили», — сообщили представители ведомства.

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По их словам, пострадал ряд вооруженных формирований противника. Среди них — 46-я аэромобильная бригада, 35-я бригада морской пехоты и 61-я пехотная егерьская бригада. Враг понес потери в районах населенных пунктов Безыменное, Новогригорьевка Николаевской области и Сухой Ставок Херсонской области.

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По данным Минобороны, за последние сутки ВСУ только на Николаево-Криворожском направлении лишились трех танков, четырех боевых машин пехоты и семи других бронированных машин, а также двух пикапов с крупнокалиберными пулеметами.

При этом потери живой силы превысили отметку в 270 единиц.

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