Спецоперация 05 июня 2023, 13:42 Минобороны озвучило потери ВСУ по трем направлениям в зоне СВО ВСУ потеряли на Купянском, Краснолиманском и Запорожском направлении более 150 бойцов РИА «Новости»

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Украинские силы потеряли на Купянском, Краснолиманском и Запорожском направлениях за последние сутки более 150 военных. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

По его словам, Западная группировка войск с помощью артиллерии и авиации поразила технику и людей ВСУ около населенных пунктов Котлярова, Синьковка, Крахмальное Харьковской области.

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«За сутки на данном направлении уничтожено до 90 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, две самоходные артиллерийские установки Krab польского производства, а также гаубица Д-20», — заявил Конашенков.

Около Малиновки в Харьковской области ВС России разбили склад боеприпасов 60-й мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины. Представитель Минобороны добавил, что на Краснолиманском направлении украинское командование за последние сутки потеряло более 65 своих военнослужащих, а также самоходные артиллерийские установки «Нона-С» и «Акация».

Группировка войск «Восток» работала на Запорожском направлении. Противник понес серьезные потери в районах населенных пунктов Новодаровка Запорожской области и Нескучное Донецкой Народной Республики (ДНР).