Спецоперация 29 марта 2023, 15:04 Минобороны озвучило потери ВСУ на Краснолиманском направлении за сутки Минобороны: ВС России уничтожили до 100 бойцов ВСУ на Краснолиманском направлении РИА «Новости»

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Группировка войск «Центр» за сутки уничтожила до 100 украинских военнослужащих на Краснолиманском направлении. Об этом сообщили в Минобороны.

В ведомстве уточнили, что российские военные поразили подразделения противника в районах населенных пунктов Невское и Червоная Диброва (Луганская Народной Республика), а также в районе Григоровки на территории Донецкой Народной Республики.

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Помимо крупных потерь личного состава, ВСУ лишились на этом направлении двух боевых бронированных машин, трех пикапов, а также самоходной гаубицы «Акация».

На Донецком направлении Южная группировка войск за минувшие сутки уничтожила до 310 украинских военнослужащих, два танка, четыре боевые машины пехоты, бронетранспортер, девять боевых бронированных машин, четыре автомобиля и две гаубицы «Мста-Б», добавили в министерстве.