12 апреля 2023, 14:46
Минобороны озвучило потери ВСУ на Южно-Донецком и Запорожском направлениях
ВС России уничтожили до 180 бойцов ВСУ на Южно-Донецком и Запорожском направлениях
Подразделения ВСУ потеряли за сутки на Южно-Донецком и Запорожском направлениях до 180 военнослужащих, 11 автомобилей, а также гаубицу Д-30. Об этом сообщили в Минобороны.
Группировка войск «Восток» нанесла поражение противнику в районах Угледара (Донецкая Народная Республика), Гуляйполя и Орехова (Запорожская область).
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В районах Павловки и Новоселки (ДНР) российские военные пресекли деятельность двух диверсионно-разведывательных групп ВСУ.
Кроме того, в районе Орехова ВС России уничтожили склад боеприпасов 65-й механизированной бригады украинской армии.
Истребительная авиация ВКС РФ сбила украинский Су-24 в районе населенного пункта Красный Лиман в ДНР. Таким образом, с начала СВО количество уничтоженных самолетов ВСУ достигло 407 единиц.
За сутки украинские военные также лишились пяти беспилотных летательных аппаратов в районах Новокраснянки, Наугольного, Кременной, Червонопоповки (ЛНР) и Еленовки (ДНР).
ВСУ
Специальная военная операция РФ на Украине
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