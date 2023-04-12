Спецоперация 12 апреля 2023, 14:46 Минобороны озвучило потери ВСУ на Южно-Донецком и Запорожском направлениях ВС России уничтожили до 180 бойцов ВСУ на Южно-Донецком и Запорожском направлениях

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Подразделения ВСУ потеряли за сутки на Южно-Донецком и Запорожском направлениях до 180 военнослужащих, 11 автомобилей, а также гаубицу Д-30. Об этом сообщили в Минобороны.

Группировка войск «Восток» нанесла поражение противнику в районах Угледара (Донецкая Народная Республика), Гуляйполя и Орехова (Запорожская область).

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В районах Павловки и Новоселки (ДНР) российские военные пресекли деятельность двух диверсионно-разведывательных групп ВСУ.

Кроме того, в районе Орехова ВС России уничтожили склад боеприпасов 65-й механизированной бригады украинской армии.

Истребительная авиация ВКС РФ сбила украинский Су-24 в районе населенного пункта Красный Лиман в ДНР. Таким образом, с начала СВО количество уничтоженных самолетов ВСУ достигло 407 единиц.

За сутки украинские военные также лишились пяти беспилотных летательных аппаратов в районах Новокраснянки, Наугольного, Кременной, Червонопоповки (ЛНР) и Еленовки (ДНР).