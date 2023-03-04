Спецоперация 04 марта 2023, 13:42 Минобороны озвучило потери ВСУ на Херсонском направлении Минобороны: более 70 украинских военных уничтожили ВС России на Херсонском направлении РИА «Новости»

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Российские военные в ходе спецоперации уничтожили на Херсонском направлении более 70 бойцов ВСУ и американскую артиллерийскую систему М777. Об этом сообщили в Минобороны.

Помимо этого, противник лишился 20 автомобилей и гаубицы Д-30.

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За сутки оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия Вооруженных Сил России нанесли поражение 83 артиллерийским подразделениям противника на огневых позициях, живой силе и технике в 197 районах, подчеркнули в ведомстве.

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Кроме того, за сутки российские военные сбили 12 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, а также уничтожили 11 украинских беспилотников в районах Петровки, Великого Выселка в Харьковской области, Стельмаховки, Голикова, Житловки, Червоной Дибровы в Луганской Народной Республике, Старомлиновки, Кременца и Песков в ДНР, а также в районе Малой Кардашинки и Новой Збурьевки в Херсонской области.