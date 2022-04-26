Минобороны ответило Великобритании на «разрешение Украине атаковать РФ»

Министерство обороны России обратило внимание на заявление заместителя обороны Великобритании Джеймса Хиппи, допустившего атаку Украины западным вооружением по военным объектам на российской территории.

«Провоцирование Лондоном Киева на нанесение ударов по объектам на территории России приведет к пропорциональному ответу», — отметили в ведомстве.

Ранее Хиппи заявил, что считает приемлемым возможную атаку Украины по военным объектам на территории России с помощью поставленного западными странами вооружения.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram-канале раскритиковала предложение Хиппи.

«Глубина полета мысли руководства Министерства обороны Британии уступает лишь интеллекту руководства Министерства иностранных дел этой страны», — заявила дипломат.

Ранее глава МИД Сергей Лавров назвал законной целью российских военных любые поставки Украине западного вооружения.