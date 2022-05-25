Минобороны откроет морские коридоры для заблокированных в портах Украины иностранных судов

Заблокированными в шести портах Украины остаются 70 иностранных судов из 16 государств. Из-за угрозы обстрела и выпущенных украинскими военными мин, корабли не могут выйти в открытое море. Об этом заявил на брифинге начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Он подчеркнул, что в результате проведенной работы российскими военными акваторию порта Мариуполя полностью очистили от снарядов и мин. Через него заблокированные суда могут выйти по гуманитарным коридорам в Черное и Азовское моря.

«Вооруженные Силы России ежедневно с 08:00 до 19:00 по московскому времени открывают два морских гуманитарных коридора, представляющих собой безопасные полосы движения судов: в Черном море — для выхода из портов Херсон, Николаев, Черноморск, Очаков, Одесса и Южный в юго-западном направлении и в Азовском море — для выхода из порта Мариуполь протяженностью 115 миль и шириной две мили в направлении Черного моря», — заявил Мизинцев.

Генерал-полковник добавил, что информация о работе морских гуманитарных коридоров ежедневно каждые 15 минут передается по радиосвязи на международных каналах на английском и русском языках. Он подчеркнул, что официальный Киев отказывается обеспечивать безопасный выход кораблей в район сбора и не выходит на связь с представителями других стран и компаниями — владельцами судов.