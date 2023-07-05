05 июля 2023, 14:52
Минобороны отчиталось об успехах российской армии на Краснолиманском направлении
Минобороны: ВС РФ отразили 2 атаки ВСУ и остановили 2 ДРГ на Краснолиманском направлении
Российские военнослужащие отразили две атаки Вооруженных сил Украины и пресекли деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп на Краснолиманском направлении. Об этом сообщило Минобороны.
«На Краснолиманском направлении самоотверженными и слаженными действиями подразделений группировки войск „Центр“, ударами авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены две атаки штурмовых групп 63-й и 66-й механизированных бригад ВСУ», — указали в министерстве.
Реклама
Противник предпринял попытки атак в районах населенных пунктов Макеевка и Червоная Диброва Луганской Народной Республики.
ВС России также поразили боевиков и технику 21-й, 42-й, 63-й механизированных и 95-й десантно-штурмовой бригад украинской армии. Российские силы нанесли удары по этим бригадам в районах населенных пунктов Ямполовка, Торское, Григоровка ДНР, а также Кузьмино и Червонопоповка ЛНР.
Кроме того, российские военнослужащие остановили деятельность двух ДРГ противника в районах населенных пунктов Серебрянка и Торское Донецкой Народной Республики.
За сутки на Краснолиманском направлении ВСУ лишились более 90 боевиков, одного танка, трех боевых бронированных машин и трех пикапов. Также украинская армия потеряла польскую самоходную артиллерийскую установку Krab, самоходную гаубицу «Акация» и две гаубицы Д-30.
Южная группировка войск ВС России отразила девять атак ВСУ на Донецком направлении за сутки. Противник лишился до 290 военнослужащих.
Минобороны РФ
ВСУ
Армия
Специальная военная операция РФ на Украине
Реклама
Реклама