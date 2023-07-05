Спецоперация 05 июля 2023, 14:52 Минобороны отчиталось об успехах российской армии на Краснолиманском направлении Минобороны: ВС РФ отразили 2 атаки ВСУ и остановили 2 ДРГ на Краснолиманском направлении РИА «Новости»

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Российские военнослужащие отразили две атаки Вооруженных сил Украины и пресекли деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп на Краснолиманском направлении. Об этом сообщило Минобороны.

«На Краснолиманском направлении самоотверженными и слаженными действиями подразделений группировки войск „Центр“, ударами авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены две атаки штурмовых групп 63-й и 66-й механизированных бригад ВСУ», — указали в министерстве.

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Противник предпринял попытки атак в районах населенных пунктов Макеевка и Червоная Диброва Луганской Народной Республики.

ВС России также поразили боевиков и технику 21-й, 42-й, 63-й механизированных и 95-й десантно-штурмовой бригад украинской армии. Российские силы нанесли удары по этим бригадам в районах населенных пунктов Ямполовка, Торское, Григоровка ДНР, а также Кузьмино и Червонопоповка ЛНР.

Кроме того, российские военнослужащие остановили деятельность двух ДРГ противника в районах населенных пунктов Серебрянка и Торское Донецкой Народной Республики.

За сутки на Краснолиманском направлении ВСУ лишились более 90 боевиков, одного танка, трех боевых бронированных машин и трех пикапов. Также украинская армия потеряла польскую самоходную артиллерийскую установку Krab, самоходную гаубицу «Акация» и две гаубицы Д-30.

Южная группировка войск ВС России отразила девять атак ВСУ на Донецком направлении за сутки. Противник лишился до 290 военнослужащих.