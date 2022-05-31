Минобороны опубликовало видео с работой артиллерии ВДВ в ходе спецоперации

Боевые расчеты артиллерийских подразделений воздушно-десантных войск (ВДВ) работают в рамках спецоперации на Украине. Их работу показало на видео Минобороны РФ.

На кадрах — артиллерийская батарея 122 миллиметра гаубиц Д-30. Она заняла позицию и ударила по минометам ВСУ. Представители ВДВ уничтожили огневые позиции минометчиков, оборонительные сооружения и военную технику противника.

Ранее ведомство показало работу экипажей истребителей Су-35С и Су-30СМ Западного военного округа в рамках спецоперации. Задача истребителей — уничтожить военные объекты противника, в том числе авиатехнику ВСУ, комплексы ПВО, радиолокационные станции.

Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целями денацификацию и демилитаризацию соседней страны. По его словам, нужно прекратить издевательства и геноцид над жителями Донбасса.