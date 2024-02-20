20 февраля 2024, 05:44
Минобороны опубликовало видео первой беседы жителей Авдеевки с бойцами ВС РФ
В первом разговоре с военными жители Авдеевки заявили, что рады приходу ВС РФ
В Сети появилось видео, где российские военные, вошедшие в Авдеевку, впервые говорят с местными жителями. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны РФ.
Оставшиеся в городе мирные граждане рассказали, что после побега украинских военных из региона люди смогли выйти из подвалов и без страха пополнить запасы воды.
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«Было очень страшно. Мы же в подвалах живем. Раньше могли выйти по воду, только когда затишье наступало, пригнувшись… А позавчера вышли, увидели военных, не понимаем, кто это. А тут смотрю, красные ленточки, даже глазам своим не поверили», — рассказала местная жительница Татьяна.
По ее словам, люди очень рады приходу российских военных.
Как рассказал советник главы ДНР Ян Гагин, много домов в Авдеевке были повреждены в ходе боевых действий. Когда украинские военные уходили, то заминировали здания. На полное разминирование потребуется несколько месяцев. После него появится возможность для восстановления города.
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