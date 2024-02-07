Спецоперация 07 февраля 2024, 12:03 Минобороны опубликовало кадры с работой российских танкистов на Купянском направлении МО обнародовало видеозапись с фрагментом работы танка Т-80БВ под Купянском

Читать 360tv в

Российские экипажи танков Т-80БВ ударили по сети блиндажей и окопов ВСУ на Купянском направлении. Видеозапись с работой танкистов опубликовала пресс-служба Минобороны.

На обнародованных кадрах видно, как боевая машина ударила по лесопосадке, где находились укрепления украинских боевиков. О перемещении военных ВСУ экипажу сообщила воздушная разведка.

Реклама

«Наши танкисты не только уничтожают блиндажи и окопы. Они уверенно противостоят хваленой технике западного производства», — отметили в пресс-службе.

Командир танковой роты рассказал, что ему удалось вывести из строя танк Leopard, который Украине передала Германия. По его словам, в боевую машину трудно попасть с полупрямой наводки.

«От него отлетало достаточное количество запчастей — такое, что противник со своей стороны даже не стал его забирать. Вся их техника горит, и хорошо горит», — пояснил командир роты.

Ранее российские танкисты уничтожили противотанковую засаду ВСУ под Донецком. Разведчики «Южной» группировки войск обнаружили украинский ПТРК и передали информацию экипажу танка Т-72.