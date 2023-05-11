Спецоперация 11 мая 2023, 23:01 Минобороны опровергло заявления о прорыве обороны на разных участках в зоне СВО Минобороны: заявления о прорыве обороны в зоне СВО не соответствуют действительности РИА «Новости»

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Минобороны России опровергло распространенные ранее в Telegram-каналах заявления о «прорыве обороны» на различных участках линии боевого соприкосновения. Как уточнили в российском ведомстве, эта информация не соответствует действительности.

В министерстве отметили, что по состоянию на 22:00 на Купянском направлении не ведутся активные действия. В течение дня «Западная» группировка войск пресекла действия трех диверсионно-разведывательных групп ВСУ. Также, как уточнили в ведомстве, активных действий нет на Запорожском и Херсонском направлениях.

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Группировка войск «Центр» отразила две атаки ротных тактических групп ВСУ на Красно Лиманском направлении. Это произошло в районах населенных пунктов Кременная и Червоная Диброва.

Еще три попытки противника провести разведку боем российские силы пресекли на Донецком направлении. Кроме того, успешно отражены восемь атак украинских солдат на позиции российских войск.

Штурмовые отряды при поддержки авиации продолжают освобождение западной части Артемовска. Активные действия по блокированию Авдеевки и овладению Марьинки ведут подразделения «Южной» группировки войск.

Сейчас российские бойцы отражают атаку подразделения ВСУ в направлении населенного пункта Малоильиновка.

«Задействована армейская и штурмовая авиации, а также артиллерия. Противник несет существенные потери в живой силе и технике», — сказано в сообщении ведомства.

Общая обстановка в зоне проведения СВО находится под контролем, заключили в Минобороны России.

Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что обстановка на линии соприкосновения в регионе остается спокойной. Он также не подтвердил информацию о начале контрнаступления ВСУ.