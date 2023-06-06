06 июня 2023, 18:03
Минобороны опровергло вбросы об оставлении Берховки в районе Артемовска
Минобороны: ВС РФ полностью контролируют Берховку в районе Артемовска
Минобороны России опровергло появившиеся в Сети фейки об оставлении российскими военными населенного пункта Берховка под Артемовском. Атаку боевиков ВСУ успешно отразили, подчеркнули в ведомстве.
«Населенный пункт Берховка, в районе Артемовска, находится полностью под контролем российских войск», — заявили в министерстве.
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В Минобороны обратили внимание, что российским бойцам удалось успешно отразить атаку украинских подразделений. Они не допустили вклинения противника в оборону.
Размещенная в интернете информация о якобы оставлении ВС России Берховки не соответствует действительности, указали в ведомстве.
В понедельник, 5 июня, врио главы ДНР Денис Пушилин назвал ситуацию вокруг Артемовска очень тяжелой, но контролируемой. По его словам, боевики ВСУ расстреляли из артиллерийских установок позиции освободивших город российских войск.
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