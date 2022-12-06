Важное 06 декабря 2022, 14:44 Минобороны опровергло удары по Киеву 5 декабря Минобороны: ВС России 5 декабря не наносили удары по Киеву РИА «Новости»

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В рамках массированного удара 5 декабря российские военные не производили ракетную атаку по Киеву. Об этом заявили в Минобороны.

«Ракетных ударов по городу Киеву не наносилось», — сказано в сообщении.

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В военном ведомстве обратили внимание, что российские войска атаковали высокоточным оружием большой дальности военные цели и связанным с ними объекты энергетики Украины.

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В понедельник, 5 декабря воздушную тревогу объявили на юго-востоке Украины. Сирены включились в Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской и подконтрольной киевскому режиму части Запорожской области.

Отключения света и воды начались на Украине после воздушной тревоги. Электроэнергия пропала в разных областях Украины из-за повреждения объектов инфраструктуры. Компания «Укрэнерго» сообщила, что есть попадания по объектам энергетической инфраструктуры.