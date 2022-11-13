Спецоперация 13 ноября 2022, 22:44 Минобороны опровергло фейки Украины о частичной мобилизации Минобороны РФ назвало фейком сообщения Киева о возобновлении частичной мобилизации россиян РИА «Новости»

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Информация о скором возобновлении призыва россиян в рамках частичной мобилизации не соответствует действительности. Эти слухи распространили власти Киева, заявило Министерство обороны России.

Ранее ССМИ сообщили о том, что россияне стали чаще звонить на горячую линию по поводу прохождения военной службы мобилизованными гражданами и добровольцами.

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«Значительная часть звонков обусловлена стремлением киевского режима оказать информационное воздействие на население России. Возросло количество обращений граждан, обеспокоенных возможностью возобновления призыва на военную службу в рамках частичной мобилизации», — пояснили в военном ведомстве.

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В Минобороны отметили, что проукраинские СМИ распространяют дезинформацию о скором возобновлении мобилизационных мероприятий в России.

Россиян призвали пользоваться только официальными источниками информации, а при возникновении проблемных ситуаций обращаться к государственным структурам.

Ранее Минобороны назвало ложной информацию о больших боевых потерях российских подразделений вблизи Макеевки в Донецкой Народной Республике.