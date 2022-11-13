13 ноября 2022, 22:44
Минобороны опровергло фейки Украины о частичной мобилизации
Минобороны РФ назвало фейком сообщения Киева о возобновлении частичной мобилизации россиян
Информация о скором возобновлении призыва россиян в рамках частичной мобилизации не соответствует действительности. Эти слухи распространили власти Киева, заявило Министерство обороны России.
Ранее ССМИ сообщили о том, что россияне стали чаще звонить на горячую линию по поводу прохождения военной службы мобилизованными гражданами и добровольцами.
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«Значительная часть звонков обусловлена стремлением киевского режима оказать информационное воздействие на население России. Возросло количество обращений граждан, обеспокоенных возможностью возобновления призыва на военную службу в рамках частичной мобилизации», — пояснили в военном ведомстве.
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В Минобороны отметили, что проукраинские СМИ распространяют дезинформацию о скором возобновлении мобилизационных мероприятий в России.
Россиян призвали пользоваться только официальными источниками информации, а при возникновении проблемных ситуаций обращаться к государственным структурам.
Ранее Минобороны назвало ложной информацию о больших боевых потерях российских подразделений вблизи Макеевки в Донецкой Народной Республике.
Минобороны РФ
Специальная военная операция РФ на Украине
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