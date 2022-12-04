Спецоперация 04 декабря 2022, 15:29 Минобороны назвало успешными действия ВС России около Артемовска Минобороны заявило, что ВС России ведут успешное наступление около Артемовска РИА «Новости»

Читать 360tv в

ВС России успешно ведут наступление на противника около Артемовска. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков. Его процитировали в Telegram-канале ведомства.

«На Донецком направлении российские войска ведут успешные наступательные действия в районе города Артемовск», — рассказал он.

Реклама

По его словам, в рамках этого маневра ВС РФ нанесли ряд ударов по противнику, в результате чего ВСУ лишились свыше 50 единиц личного состава и шести бронированных машин.

Реклама

Также Конашенков рассказал, что российские военные подразделения достигли определенных успехов и на других направлениях спецоперации в зоне боестолкновений с противником. По его словам, союзным силам удалось предотвратить попытки прорыва ВСУ в населенный пункт Павловка.

Также украинская армия провалила атаку на населенный пункт Шевченко. Там ВСУ безвозвратно потеряли до 40 единиц живой силы, боевую машину и три пикапа.