04 декабря 2022, 15:29
Минобороны назвало успешными действия ВС России около Артемовска
Минобороны заявило, что ВС России ведут успешное наступление около Артемовска
ВС России успешно ведут наступление на противника около Артемовска. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков. Его процитировали в Telegram-канале ведомства.
«На Донецком направлении российские войска ведут успешные наступательные действия в районе города Артемовск», — рассказал он.
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По его словам, в рамках этого маневра ВС РФ нанесли ряд ударов по противнику, в результате чего ВСУ лишились свыше 50 единиц личного состава и шести бронированных машин.
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Также Конашенков рассказал, что российские военные подразделения достигли определенных успехов и на других направлениях спецоперации в зоне боестолкновений с противником. По его словам, союзным силам удалось предотвратить попытки прорыва ВСУ в населенный пункт Павловка.
Также украинская армия провалила атаку на населенный пункт Шевченко. Там ВСУ безвозвратно потеряли до 40 единиц живой силы, боевую машину и три пикапа.
Минобороны РФ
ДНР
Специальная военная операция РФ на Украине
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