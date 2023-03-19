Спецоперация 19 марта 2023, 15:05 Минобороны назвало суточные потери ВСУ на всех направлениях в зоне СВО Минобороны: ВСУ понесли потери на всех направлениях в зоне спецоперации за сутки РИА «Новости»

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ВСУ за сутки в зоне проведения спецоперации понесли серьезные потери в живой силе и технике. Данные о действиях российских войск опубликовало Минобороны.

Оперативно-тактическая авиация и артиллерия нанесли удар на Купянском направлении. Западная группировка войск при поддержке тяжелых огнеметных систем поразила подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Двуречная, Тимковка, Ольшана Харьковской области и Новоселовское Луганской Народной Республики. Противник потерял до 50 военнослужащих, две боевые бронированные машины и два автомобиля.

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На Краснолиманском направлении группировка «Центр» лишила ВСУ бойцов и техники в районах населенных пунктов Невское, Белогоровка ЛНР, Ямполовка и Григоровка Донецкой Народной Республики.

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За сутки на данном направлении удалось уничтожить более 90 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, три автомобиля, самоходную гаубицу «Гвоздика», а также гаубицы Д-20 и Д-30.

Активные действия Южной группировки войск на Донецком направлении привели к ликвидации более 80 украинских военнослужащих. Комплексное огневое поражение позволило также уничтожить три боевые бронированные машины, четыре пикапа, три боевые машины РСЗО «Град», гаубицу «Мста-Б», а также американскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях российские военные поразили подразделения ВСУ рядом с Новомихайловкой, Угледаром, Пречистовкой и Привольным в ДНР и Ореховом в Запорожской области. Потери противника благодаря действиям группировки войск «Восток» — свыше 50 украинских боевиков, три пикапа, а также гаубица Д-30.

За сутки на Херсонском направлении ВСУ потеряли до 20 военнослужащих, три автомобиля и две самоходные гаубицы «Гвоздика».