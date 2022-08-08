Минобороны назвало причину задымления на Запорожской АЭС

На Запорожской АЭС произошло задымление на открытом распределительном устройстве станции. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны России.

«На Запорожской АЭС произошел скачок напряжения, вызвавший задымление на открытом распределительном устройстве станции», — сообщили представители ведомств.

По их словам, в здании также сработала система защиты. Она отключила подачу электроэнергии на АЭС. Также представители Минобороны России отметили, что сотрудники станции приняли и другие меры. В частности, для бесперебойной работы АЭС они снизили мощности пятого и шестого энергоблоков до 500 мегаватт.

По данным Минобороны России, на объект уже прибыли пожарные расчеты. Они успешно ликвидировали задымление.

Кроме того, российское ведомство сообщило об обстреле АЭС со стороны ВСУ. Сами прилеты представители ведомства назвали очередным актом ядерного терроризма режима президента Украины Владимира Зеленского.