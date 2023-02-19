Спецоперация 19 февраля 2023, 15:35 Минобороны назвало потери ВСУ за сутки на Купянском направлении Российские военные уничтожили до 70 бойцов ВСУ на Купянском направлении РИА «Новости»

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«Западная» группировка российских войск за сутки уничтожила до 70 украинских военнослужащих на Купянском направлении. Об этом сообщили в Минобороны.

Поражение живой силе и технике противника нанесли в районах Двуречной, Крахмального (Харьковская область) и Новоселовского (ЛНР).

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На этом направлении ВСУ понесли большие потери личного состава, лишились боевой машины РСЗО «Град», двух боевых бронированных машин и автомобиля.

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На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки российских войск за сутки уничтожили до 250 бойцов противника.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ВСУ потеряли до 70 военнослужащих убитыми и ранеными. Кроме того, в районе населенного пункта Водяное ВС РФ поразили два склада 72-й механизированной бригады ВСУ с боеприпасами, а также топливом для военной техники.