19 февраля 2023, 15:35
Минобороны назвало потери ВСУ за сутки на Купянском направлении
Российские военные уничтожили до 70 бойцов ВСУ на Купянском направлении
«Западная» группировка российских войск за сутки уничтожила до 70 украинских военнослужащих на Купянском направлении. Об этом сообщили в Минобороны.
Поражение живой силе и технике противника нанесли в районах Двуречной, Крахмального (Харьковская область) и Новоселовского (ЛНР).
Реклама
На этом направлении ВСУ понесли большие потери личного состава, лишились боевой машины РСЗО «Град», двух боевых бронированных машин и автомобиля.
Реклама
На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки российских войск за сутки уничтожили до 250 бойцов противника.
На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ВСУ потеряли до 70 военнослужащих убитыми и ранеными. Кроме того, в районе населенного пункта Водяное ВС РФ поразили два склада 72-й механизированной бригады ВСУ с боеприпасами, а также топливом для военной техники.
Специальная военная операция РФ на Украине
Реклама
Реклама