27 марта 2023, 14:45
Минобороны назвало потери ВСУ за сутки на Херсонском направлении
Минобороны: российские военные уничтожили до 30 бойцов ВСУ на Херсонском направлении
Подразделения ВС России уничтожили за сутки до 30 украинских военнослужащих на Херсонском направлении. Об этом сообщили в Минобороны.
В результате огневого поражения противник потерял не только до трех десятков бойцов, но также два автомобиля и одну самоходную гаубицу «Гвоздика».
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Серьезные успехи продемонстрировала Южная группировка войск на Донецком направлении, отметили в ведомстве. Там российские военные уничтожили более четырехсот украинских военнослужащих и наемников, четыре боевые бронированные машины, десять автомобилей, четыре пикапа, боевую машину РСЗО «Град» и одну гаубицу Д-20.
На Краснолиманском направлении группировка «Центр» поразила подразделения противника в районах населенных пунктов Невское (ЛНР), Ямполовка и Григоровка (ДНР). ВСУ лишились свыше 85 военнослужащих, двух боевых бронированных машин, а также гаубицы Д-30.
Минобороны РФ
Специальная военная операция РФ на Украине
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