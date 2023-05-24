Спецоперация 24 мая 2023, 17:28 Минобороны назвало потери ВСУ за минувшие сутки Минобороны: ВС России уничтожили около 400 бойцов ВСУ за сутки РИА «Новости»

Читать 360tv в

Российские войска за минувшие сутки ликвидировали порядка 400 бойцов ВСУ на ряде направлений в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков в ходе ежедневного брифинга.

На Купянском направлении противник потерял более 40 бойцов. Там же ВСУ лишились двух боевых бронемашин и гаубиц Д-20 и Д-30.

Реклама

«В районах населенных пунктов Синьковка и Кисловка Харьковской области пресечены действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп», — уточнил Конашенков.

На Краснолиманском направлении за сутки российская армия уничтожила более 60 украинских бойцов, две боевые бронемашины, три автомобиля, самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика» и гаубицу Д-30. Около населенного пункта Верхнекаменское ДНР ВС России ликвидировали склад боеприпасов 54-й украинской механизированной бригады.

На Донецком направлении за 24 часа ВСУ потеряли до 150 бойцов. Также противник лишился танка, двух бронетранспортеров и двух боевых бронемашин, трех автомобилей.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ранили и ликвидировали до 125 украинских бойцов. Также ВСУ потеряли три автомобиля и гаубицу «Мста-Б». А на Херсонском направлении в результате огневого поражения противника за сутки уничтожили до 25 украинских военных. Там же противник лишился гаубицы «Мста-Б» и двух автомобилей.