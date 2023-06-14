Спецоперация 14 июня 2023, 15:08 Минобороны назвало потери ВСУ за июнь Минобороны: ВСУ с начала июня потеряли около 7,5 тысяч военнослужащих Официальный сайт президента Украины

Читать 360tv в

Вооруженные силы Украины с 4 июня потеряли порядка 7,5 тысячи военнослужащих убитыми и ранеными. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

По данным ведомства, в эту статистику вошли военные, ликвидированные на линии боевого соприкосновения, за исключением тех, кто погиб в результате применения российского высокоточного оружия большой дальности и авиации в глубине украинской территории.

Реклама

Согласно сводке, опубликованной Минобороны, за минувшие сутки ВСУ на Южнодонецком и Запорожском направлениях потеряли более 800 военнослужащих. На Донецком направлении российские силы ликвидировали более 205 украинских боевиков.

Ранее о катастрофических потерях ВСУ в ходе контрнаступления заявил президент России Владимир Путин. Он отметил, что противник ни на одном из участком не добился успехов, потеряв при этом 25-30% поставленной из-за границы техники. Глава государства добавил, что ВС России при этом лишились 54 танков, а потери живой силы составляют один к 10 в пользу РФ.