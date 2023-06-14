14 июня 2023, 15:08
Минобороны назвало потери ВСУ за июнь
Минобороны: ВСУ с начала июня потеряли около 7,5 тысяч военнослужащих
Вооруженные силы Украины с 4 июня потеряли порядка 7,5 тысячи военнослужащих убитыми и ранеными. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
По данным ведомства, в эту статистику вошли военные, ликвидированные на линии боевого соприкосновения, за исключением тех, кто погиб в результате применения российского высокоточного оружия большой дальности и авиации в глубине украинской территории.
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Согласно сводке, опубликованной Минобороны, за минувшие сутки ВСУ на Южнодонецком и Запорожском направлениях потеряли более 800 военнослужащих. На Донецком направлении российские силы ликвидировали более 205 украинских боевиков.
Ранее о катастрофических потерях ВСУ в ходе контрнаступления заявил президент России Владимир Путин. Он отметил, что противник ни на одном из участком не добился успехов, потеряв при этом 25-30% поставленной из-за границы техники. Глава государства добавил, что ВС России при этом лишились 54 танков, а потери живой силы составляют один к 10 в пользу РФ.
Минобороны РФ
ВСУ
Специальная военная операция РФ на Украине
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