Спецоперация 14 апреля 2023, 15:25 Минобороны назвало потери ВСУ на трех направлениях Потери ВСУ на Херсонском, Южно-Донецком и Запорожском направлениях составили до 75 человек РИА «Новости»

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Украинские военные понесли потери до 75 человек на Херсонском, Южно-Донецком и Запорожском направлениях за сутки. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

«В результате огневого поражения противника на Херсонском направлении потери ВСУ составили до 35 человек», — сказал он.

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Представитель ведомства добавил, что также ВСУ потеряли самоходную гаубицу «Акация», боевую машину РСЗО «Град» и шесть автомобилей.

Российские силы добились успехов на Южно-Донецком и Запорожском направлениях, ликвидировав до 40 националистов.

«Ударами армейской авиации и оперативно-тактической авиации группировки войск „Восток“ нанесено огневое поражение ВСУ. На этих двух направлениях противник лишился до 40 человек живой силы, двух гаубиц Д-30, двух пикапов и двух бронированных машин», — добавил Конашенков.

На Краснолиманском направлении ВСУ потеряли до 80 бойцов ВСУ за сутки.