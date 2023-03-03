Спецоперация 03 марта 2023, 15:25 Минобороны назвало потери ВСУ на Купянском направлении за минувшие сутки Минобороны: ВСУ потеряли на Купянском направлении до 100 бойцов убитыми и ранеными РИА «Новости»

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ВСУ за минувшие сутки потеряли на Купянском направлении до 100 военнослужащих убитыми и ранеными. Об этом заявили в Минобороны.

Поражение противнику нанесли подразделения Западной группировки войск в районах Куриловки, Першотравневого и Масютовки в Харьковской области, а также в районе Новоселовского на территории Луганской Народной Республики.

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Помимо крупных потерь личного состава, ВСУ потеряли на этом направлении танк, три боевые машины пехоты, два пикапа, самоходную гаубицу «Акация» и боевую машину РСЗО «Град».

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На Краснолиманском направлении группировка войск «Центр» поразила подразделения противника в районах населенных пунктов Торское, Ямполовка (ДНР) и Червонопоповки (ЛНР). По данным Минобороны, на этом направлении ВС РФ уничтожили за сутки более двухсот украинских военнослужащих, три боевые машины пехоты, восемь боевых бронированных машин, два пикапа и гаубицу Д-20.