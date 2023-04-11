Спецоперация 11 апреля 2023, 13:17 Минобороны назвало потери ВСУ на Краснолиманском направлении за сутки Минобороны: ВСУ потеряли более 90 бойцов на Краснолиманском направлении за сутки РИА «Новости»

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Украинские военные потеряли за сутки на Краснолиманском направлении более 90 человек. Об этом сообщили в Минобороны.

Успехи на этом направлении продемонстрировала группировка «Центр». Подразделения российских военных нанесли поражение противнику в районе населенного пункта Ямполовка в Донецкой Народной Республике, уточнили в министерстве.

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По данным ведомства, помимо крупных потерь личного состава, ВСУ лишились также трех боевых бронированных машин, пикапа и гаубицы Д-30.

На Донецком направлении российские военные уничтожили свыше 450 украинских военнослужащих и наемников.

Всего с начала проведения СВО подразделения ВС России поразили 406 самолетов ВСУ, 228 вертолетов, 3736 беспилотников, 415 ЗРК, более 8620 танков и других боевых бронированных машин.