Спецоперация 14 марта 2023, 15:35 Минобороны назвало потери ВСУ на Южно-Донецком и Запорожском направлениях ВС России уничтожили до 60 бойцов ВСУ на Южно-Донецком и Запорожском направлениях РИА «Новости»

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Российские военные уничтожили за сутки до 60 бойцов противника на Южно-Донецком и Запорожском направлениях. Об этом сообщили в Минобороны.

По данным ведомства, группировка войск «Восток» поразила подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Пречистовка Донецкой Народной Республики и Успеновка Запорожской области.

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Потери противника за сутки на этих направлениях составили до 60 военнослужащих. Кроме того, ВСУ лишились двух боевых бронированных машин, трех пикапов, трех автомобилей и гаубицы Д-20.

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В районах Доброполья и Клинового (ДНР) российские военные уничтожены радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства AN/TPQ-36 и AN/TPQ-37. В районе Красноармейска истребительная авиация ВКС России сбила МиГ-29 воздушных сил Украины.

Средства ПВО за сутки перехватили 23 реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS, «Смерч» и «Ураган».