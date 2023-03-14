14 марта 2023, 15:35
Минобороны назвало потери ВСУ на Южно-Донецком и Запорожском направлениях
ВС России уничтожили до 60 бойцов ВСУ на Южно-Донецком и Запорожском направлениях
Российские военные уничтожили за сутки до 60 бойцов противника на Южно-Донецком и Запорожском направлениях. Об этом сообщили в Минобороны.
По данным ведомства, группировка войск «Восток» поразила подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Пречистовка Донецкой Народной Республики и Успеновка Запорожской области.
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Потери противника за сутки на этих направлениях составили до 60 военнослужащих. Кроме того, ВСУ лишились двух боевых бронированных машин, трех пикапов, трех автомобилей и гаубицы Д-20.
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В районах Доброполья и Клинового (ДНР) российские военные уничтожены радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства AN/TPQ-36 и AN/TPQ-37. В районе Красноармейска истребительная авиация ВКС России сбила МиГ-29 воздушных сил Украины.
Средства ПВО за сутки перехватили 23 реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS, «Смерч» и «Ураган».
ВСУ
Специальная военная операция РФ на Украине
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