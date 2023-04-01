Спецоперация 01 апреля 2023, 15:39 Минобороны назвало потери ВСУ на Южно-Донецком и Запорожском направлениях Российские войска уничтожили до 50 бойцов ВСУ на Южно-Донецком и Запорожском направлениях РИА «Новости»

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Подразделения ВС России за сутки уничтожили около 50 военных на Южно-Донецком и Запорожском направлениях. Об этом сообщили в Минобороны.

В ведомстве уточнили, что на этом участке проведения спецоперации работали авиация и артиллерия. Удары группировки войск «Восток» поразили подразделения украинских военных в районах населенных пунктов Угледар Донецкой Народной Республики, Марфополь и Дорожнянка Запорожской области.

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«Потери противника на данных направлениях составили до 50 украинских военнослужащих», — отметили в Минобороны.

В министерстве подчеркнули, что, кроме живой силы, противник потерял технику: две боевые бронемашины, три автомобиля и гаубицу Д-20.

Всего с начала СВО российские военные уничтожили 1077 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4478 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 9247 единиц специальной военной автомобильной техники.

Ранее бойцы ЗВО уничтожили группу французских наемников в Донбассе.