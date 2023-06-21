Спецоперация 21 июня 2023, 14:10 Минобороны назвало потери ВСУ на Южно-Донецком и Запорожском направлениях за сутки Минобороны: ВСУ потеряли до 200 человек на Южно-Донецком и Запорожском направлениях РИА «Новости»

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Вооруженные силы Украины лишились до 200 военнослужащих за сутки на Южно-Донецком и Запорожском направлениях. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Общие потери противника на Южно-Донецком и Запорожском направлениях за сутки составили до 200 украинских военнослужащих», — написали в Telegram-канале министерства.

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За сутки ВСУ лишились восьми танков и шести боевых машин пехоты. Российские военнослужащие также уничтожили 13 боевых бронированных машин, три автомобиля и две гаубицы Д-20 противника. Кроме того, Вооруженные силы РФ поразили гаубицу «Мста-Б», самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», а также боевую машину РСЗО «Град» украинской армии.

Ранее ВСУ продолжили безуспешные попытки наступления сразу на трех направлениях, в том числе на Южно-Донецком и Запорожском. Кроме того, российские военнослужащие отразили 10 атак в районе Авдеевки и Марьинки.