Спецоперация 17 июля 2023, 14:21 Минобороны назвало потери ВСУ на Южно-Донецком и Запорожском направлениях Минобороны: ВСУ потеряли до 240 бойцов на Южно-Донецком и Запорожском направлениях РИА «Новости»

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Вооруженные силы Украины лишились до 240 боевиков за сутки на Южно-Донецком и Запорожском направлениях. Об этом сообщило Министерство обороны России.

На Южно-Донецком направлении российские военнослужащие поразили живую силу и технику ВСУ в районе населенных пунктов Урожайное и Левадное Запорожской области. Удары по противнику наносили оперативно-тактическая и армейская авиация, а также артиллерия группировки войск «Восток».

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На Запорожском направлении российские силы атаковали скопления украинских военнослужащих и техники в районах населенных пунктов Марфополь, Новоселовка, Щербаки и Пятихатки. Кроме того, в районе населенного пункта Чаривное Запорожской области ВС России пресекли деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы.

«Потери противника на данных направлениях составили до 240 украинских военнослужащих», — указали в Минобороны.

За сутки на Южно-Донецком и Запорожском направлениях Вооруженные силы Украины лишились двух боевых бронированных машин, двух автомобилей и американской самоходной артиллерийской установки М109 Paladin. Кроме того, противник потерял три гаубицы «МСТА-Б», самоходную артиллерийскую установку «Акация» и гаубицу Д-30.

Ранее российские военнослужащие отразили 16 атак ВСУ на Донецком направлении. ВС России также нанесли удар по технике и живой силе противника в районах Красногоровки и Богдановки в ДНР.