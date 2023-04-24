Спецоперация 24 апреля 2023, 14:34 Минобороны назвало потери ВСУ на Херсонском направлении ВСУ потеряли до 40 военных и систему М777 на Херсонском направлении за сутки РИА «Новости»

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Подразделения ВС России уничтожили за минувшие сутки до 40 украинских военных и артиллерийскую систему М777 ВСУ на Херсонском направлении. Об этом сообщили в Минобороны.

Помимо этого, по данным ведомства, противник потерял на этом направлении боевую бронированную машину и два автомобиля.

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Успехи показали средства ПВО — за последние 24 часа они сбили 38 украинских беспилотников.

Оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ нанесли поражение 92-м артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 126 районах, подчеркнули в пресс-службе.

Всего с начала проведения СВО российские военные уничтожили 411 самолетов противника, 228 вертолетов, 3834 беспилотников, 415 ЗРК и сотни единиц другой военной техники.