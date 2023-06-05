Спецоперация 05 июня 2023, 13:27 Минобороны назвало потери ВСУ на Донецком направлении Минобороны: ВСУ на Донецком направлении потеряли до 425 военных и немецкую самоходку РИА «Новости»

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Российские бойцы в ходе специальной военной операции уничтожили за сутки до 425 солдат ВСУ во время боев на Донецком направлении. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В ходе боев на данном направлении за сутки уничтожено до 425 украинских военнослужащих», — уточнили в ведомстве.

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Кроме живой силы противник лишился боевой машины пехоты, 14 автомобилей, германской самоходной артиллерийской установки Panzerhaubitze 2000, гаубицы «Мста-Б» и Д-30.

На Донецком направлении наступали отряд спецназначения «Ахмат» и подразделения первого армейского корпуса. Они наступали в Марьинке и районе в районе Авдеевки в ДНР.

Авиация и артиллерия «Южной» группировки войск нанесла поражение врагу у населенных пунктов Бердычи, Химик, Первомайское и Курахово.

На Южно-Донецком направлении украинские боевики потеряли до 300 солдат. По словам представителя Минобороны России Игоря Конашенкова, ВСУ попытались пойти в крупномасштабное наступление.