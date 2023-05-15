Спецоперация 15 мая 2023, 16:17 Минобороны назвало две самые горячие точки Донецкого направления Минобороны России: штурмовые отряды продолжили вести в Артемовске ожесточенные бои РИА «Новости»

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Российские войска продолжили вести ожесточенные бои на западе Артемовска и вблизи населенного пункта Красное ДНР. Представитель Минобороны Игорь Конашенков объявил об этом на ежедневном брифинге.

«Наиболее ожесточенные бои продолжали вести штурмовые отряды на западной окраине города Артемовска, а также подразделения четвертой мотострелковой бригады в районе населенного пункта Красное», — сказал он.

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Артиллерия группировки войск «Юг», армейская и оперативно-тактическая авиация ударили по подразделениям Вооруженных сил Украины около Часова Яра и Богдановки. Самолеты выполнили за сутки семь боевых вылетов, а артиллеристы — 72 огневые задачи.

По словам Игоря Конашенкова, потери украинских войск за сутки составили до 235 бойцов, в том числе наемников из других стран. ВСУ остались без семи автомобилей, четырех боевых бронированных машин, одного танка, гаубиц Д-30, Д-20 и «Мста-Б».

Российские бойцы заняли ключевые для ВСУ высотки на западе Артемовска, некоторые дома начали зачищать, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин. Подразделения продвинулись вперед, несмотря на трудности.