Минобороны назвало актом терроризма обстрел Запорожской АЭС со стороны ВСУ

Обстрел украинскими войсками территории Запорожской АЭС расценивается как акт ядерного терроризма. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Как напомнил Мизинцев, ВСУ 5 августа ударили из артиллерии по территории Запорожской АЭС. Украинские военные повредили две линии высоковольтной электропередачи, водородопровод, оставили без света и воды более 10 тысяч местных жителей.

«В соответствии с Международной конвенцией, принятой резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 13 апреля 2005 года, указанные преступные действия украинских властей расцениваем как ядерный терроризм», — отметил генерал-полковник.

Он добавил, что представители ООН до сих пор препятствуют проведению объективного международного контроля состояния Запорожской АЭС. Этой работой должно заняться руководство Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Мизинцев подчеркнул, что украинские власти уже не первый раз устраивают провокации на радиационно опасных объектах.

«Обстрелы территории Запорожской АЭС украинскими вооруженными формированиями носят намеренный и регулярный характер, создается реальная угроза ядерной безопасности не только Украины, но и Европы», — предупредил начальник центра.

Генерал-полковник отметил, что в случае аварии на Запорожской АЭС произойдет глобальная техногенная катастрофа. Минобороны призвало ООН, МАГАТЭ и другие международные организации осудить преступные действия киевских властей.