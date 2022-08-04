Агентство США по международному развитию (USAID) и его основной подрядчик, компания «Лабиринт Украина», с 2019 года принимают участие в военно-биологической программе США, заявили в Минобороны. Документы, которые свидетельствуют об этом, были изъяты в ходе спецоперации.

В министерстве отметили, что «Лабиринт Украина» является «дочкой» компании Labyrinth Global Health, учредители которой являются экс-сотрудниками компании «Метабиота», которая представляет ключевого подрядчика Пентагона в сфере военно-биологической деятельности.

По данным ведомства, компания «Лабиринт Украина» принимала участие в проектах Ю-Пи-9 и -10, в ходе которых изучалось распространение африканской чумы свиней на территории Украины и в странах Восточной Европы.

«В рамках программы Пентагона по снижению биологической угрозы одним из направлений исследований Labyrinth Global Health являлось изучение коронавирусов и вируса оспы обезьян», — добавили в ведомстве.

В Минобороны напомнили, что 23 июля ВОЗ объявила вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией международного значения. По последним данным, этим вирусом заразились жители 76 стран, количество больных уже превысило 26 тысяч.

«Таким образом, мы прослеживаем четкую тенденцию: возбудители инфекционных болезней, попадающие в зону интересов Пентагона, в дальнейшем получают пандемическое распространение. При этом выгодоприобретателями становятся американские фармкомпании и их покровители — лидеры Демократической партии США», — заключили в министерстве.