17 декабря 2022, 15:36
Минобороны: комплексы ПВО Украины и Запада истратили запасы по ложным целям ВС России
Минобороны сообщило, что украинские и западные ПВО истратили свои ресурсы по ложным целям
Украинские и западные комплексы противовоздушной обороны истратили значительные ресурсы по специально запущенным российскими войсками ложным целям. Об этом 17 декабря сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков в ходе ежедневного брифинга.
«В ходе отражения удара украинскими и западными комплексами ПВО значительный ресурс израсходован по специально запущенным ложным целям», — сказал он.
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Российские силы нашли позиции и ликвидировали четыре радиолокационные станции украинских зенитных ракетных комплексов С-300 в районах населенных пунктов Андрусовка, Приднепровское Днепропетровской области, Новотаврическая и Николай-Поле под Запорожьем.
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За минувшие сутки Вооруженные силы Украины пытались провести несколько контратак в районах населенных пунктов Бахмутское и Опытное в Донецкой Народной Республики. Бойцы российской армии остановили эти попытки и ударили по ним с помощью артиллерии и штурмовых групп. ВС России уничтожили около 30 украинских боевиков и семи автомобилей.По данным портала «Утро.ру», силы НАТО лично обучали батальон ВСУ ведению боевых действий по канонам западной коалиции. Однако их громят под Артемовском.
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