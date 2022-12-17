Важное 17 декабря 2022, 15:36 Минобороны: комплексы ПВО Украины и Запада истратили запасы по ложным целям ВС России Минобороны сообщило, что украинские и западные ПВО истратили свои ресурсы по ложным целям РИА «Новости»

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Украинские и западные комплексы противовоздушной обороны истратили значительные ресурсы по специально запущенным российскими войсками ложным целям. Об этом 17 декабря сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков в ходе ежедневного брифинга.

«В ходе отражения удара украинскими и западными комплексами ПВО значительный ресурс израсходован по специально запущенным ложным целям», — сказал он.

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Российские силы нашли позиции и ликвидировали четыре радиолокационные станции украинских зенитных ракетных комплексов С-300 в районах населенных пунктов Андрусовка, Приднепровское Днепропетровской области, Новотаврическая и Николай-Поле под Запорожьем.

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За минувшие сутки Вооруженные силы Украины пытались провести несколько контратак в районах населенных пунктов Бахмутское и Опытное в Донецкой Народной Республики. Бойцы российской армии остановили эти попытки и ударили по ним с помощью артиллерии и штурмовых групп. ВС России уничтожили около 30 украинских боевиков и семи автомобилей.