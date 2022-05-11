Проводимая российскими войсками специальная операция на Украине позволила пресечь преступные эксперименты над мирным населением соседней страны со стороны киевского режима. Об этом заявил представитель Министерства обороны, начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.

«Проводимая спецоперация позволила остановить преступные эксперименты над мирным населением и позволила пересечь расширение военно-биологического присутствия США на Украине», — сказал Кириллов.

По его словам, ведомство получило данные о подготовке провокаций на Украине с использованием оружия массового поражения для последующего обвинения России по сирийскому сценарию, написала газета «Известия».

«Украина делала запросы на поставки фосфорорганических отравляющих веществ, а также средств индивидуальной защиты органов дыхания и кожного покрова», — сказал он.

Минобороны располагает данными, что только в 2022 году США поставили Украине около 220 тысяч ампул с атропином. Согласно этим сведениям, США планировали реализовать собственную программу по разработке управляемых эпидемий на конкретных территориях.