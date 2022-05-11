Спецоперация позволила пресечь преступные эксперименты над мирным населением
Минобороны сообщило о пресечении преступлений над мирным народом Украины
Проводимая российскими войсками специальная операция на Украине позволила пресечь преступные эксперименты над мирным населением соседней страны со стороны киевского режима. Об этом заявил представитель Министерства обороны, начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.
«Проводимая спецоперация позволила остановить преступные эксперименты над мирным населением и позволила пересечь расширение военно-биологического присутствия США на Украине», — сказал Кириллов.
По его словам, ведомство получило данные о подготовке провокаций на Украине с использованием оружия массового поражения для последующего обвинения России по сирийскому сценарию, написала газета «Известия».
«Украина делала запросы на поставки фосфорорганических отравляющих веществ, а также средств индивидуальной защиты органов дыхания и кожного покрова», — сказал он.
Минобороны располагает данными, что только в 2022 году США поставили Украине около 220 тысяч ампул с атропином. Согласно этим сведениям, США планировали реализовать собственную программу по разработке управляемых эпидемий на конкретных территориях.