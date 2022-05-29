Минобороны Германии заявило о решении не поставлять на Украину БМП и танки

Власти Германии не намерены предоставлять Украине боевые машины пехоты (БМП) и танки. Об этом заявила статс-секретарь Минобороны страны Зимтье Меллер.

«Это единая позиция не только в федеральном правительстве, но и в западных странах, не поставлять боевые машины пехоты или основные боевые танки западного образца», — привело слова Меллер издание ZDF.

Так статс-секретарь министерства объяснила, почему Германия не поставляет в Украину боевые машины пехоты Marder. По словам журналистов, этот аргумент стал новым, так как раньше власти страны объясняли свой отказ в поставках вооружения обязательствами перед НАТО.

Ранее руководство Германии также заявляло, что все БМП в стране заняты. Но немецкие СМИ выяснили, что Бундесвер располагает как минимум 32 неиспользуемыми БМП.

Как отмечало издание Welt am Sonntag, власти Германии за последние девять недель свели к минимуму поставки оружия на Украину. В период с 30 марта по 26 мая украинская сторона получила всего две партии вооружений. Оба раза Германия передавала только легкую технику.