Спецоперация 15 июня 2023, 09:31 Минобороны Британии показало предназначенные для Украины новейшие боевые дроны Минобороны Британии продемонстрировало дроны для Украины с противолодочным вооружением

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Министерство обороны Британии показало видео с «секретными» дронами, которые поступят на Украину в июле. Ролик с новейшими моделями боевых беспилотников появился в Twitter.

«Первая партия заказанных аппаратов будет доставлена в страну в ближайшем месяце», — сказано в публикации.

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Название летательных аппаратов не указано, отмечено только, что их презентовали летом 2022 года. Дроны отправят киевскому режиму в рамках объявленного пакета военной помощи на 9,8 миллиарда рублей.

Новые летательные аппараты оборудованы противолодочными снарядами, а некоторые из беспилотников могут взлетать и садиться вертикально. СМИ предполагают, что их будут использовать в акватории Черного моря.

Ранее США выделили новый пакет военной помощи Украине на 325 миллионов долларов — более 26 миллиардов рублей. Это уже 40-й по счету случай с 2021 года, когда американская сторона отправляет киевскому режиму свои запасы. Соединенные Штаты планируют дать ВСУ артиллерийские и противотанковые системы, а также боеприпасы.

Однако российские военные успешно уничтожают зарубежную технику, которой Запад накачивает украинскую армию. По последним данными Минобороны России, ВС РФ ликвидировали 442 самолета, 238 вертолетов, 4605 дронов, 9982 танка и других бронированных машин, 426 зенитных ракетных комплексов.