«Технику надо любить». Ремонт вооружения ВС России в полевых условиях показали на видео | 360°

Спецоперация 22 октября 2022, 07:31 «Технику надо любить». Ремонт вооружения ВС России в полевых условиях показали на видео Минобороны России показало видео ремонта военной техники участниками спецоперации

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Минобороны поделилась кадрами восстановления военной техники и вооружения военнослужащими ВС России в полевых условиях. По данным оборонного ведомства, ремонтные подразделения работают круглосуточно. В первую очередь ремонтируют вооружение, которое нужно для выполнения боевой задачи, а также то, которое можно починить быстрее всего.

«Сейчас у нас работают люди на приграничных районах, вблизи передовой. Технику свою надо любить. Инструментов и запчастей хватает. Даже если чего-то вдруг не хватает, все спланировано, работа организована», — поделился командир ремонтной роты Роман.

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Современные машины техобслуживания и ремонта позволяют проводить работы любой степени сложности.

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Ранее Министерство обороны России показало на видео работу военных связистов и экипажей вертолетов Ка-52 армейской авиации, а также публиковало кадры применения самоходных артиллерийских орудий «Нона». Кроме того, ведомство регулярно показывает ролики о военной подготовке мобилизованных.