Минобороны России призвало города не отменять праздники ради экономии | 360°

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Минобороны России призвало города не отменять праздники ради экономии

Минобороны России: нет необходимости отменять новогодние праздники ради экономии

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Ряд регионов России предложили отменить проведение новогодних праздников, чтобы направить сэкономленные средства на поддержку мобилизованных граждан. В Минобороны России сообщили, что такой необходимости нет. Ответ ведомства появился в Telegram-канале.

«Никакой необходимости отменять праздничные новогодние мероприятия в российских регионах, чтобы направить сэкономленные средства для обеспечения наших военнослужащих, включая призванных в ходе частичной мобилизации, нет», — заявил замглавы Минобороны России Виктор Горемыкин.

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Он подчеркнул, что в ведомстве признательны за оказываемую в регионах поддержку ВС России. Однако в российской армии есть необходимое для оснащения подразделений. Не стоит отменять праздники для детей, подытожил Горемыкин.

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В России 21 сентября объявили частичную мобилизацию. Многие граждане идут в ряды ВС России добровольцами, чтобы отдать долг Родине. Россияне готовы встать на защиту своей страны.

Частичная мобилизация в РФ

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