Военные ВДВ уничтожили подразделение пехоты ВСУ боевыми машинами БМД-4М | 360°

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Военные ВДВ уничтожили подразделение пехоты ВСУ боевыми машинами БМД-4М

Минобороны показало уничтожение подразделения пехоты ВСУ боевыми машинами БМД-4М

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Военнослужащие ВДВ во время спецоперации на Украине сорвали очередную попытку наступления ВСУ, уничтожив подразделение украинской пехоты с помощью машин десанта БМД-4М. Минобороны опубликовало кадры боевой работы десантников.

Группы пехоты ВСУ российские военные обнаружили при их безуспешной подготовке к наступлению.

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«Данные подразделения были уничтожены бронегруппой парашютно-десантного полка с помощью боевых машин десанта», — сообщило оборонное ведомство.

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Достичь целей помогли точное целеуказание и слаженная работа экипажей. По украинскому подразделению стреляли из 100-миллиметровых пушек с расстояния четырех километров по навесной траектории. В результате удалось ликвидировать все группы пехоты. После боевой работы экипажи оперативно сменили огневые позиции.

«Задачи выполняем благодаря боевым машинам БМД-4 и во взаимодействии с пехотой того же подразделения. БМД-4М — это глубокая модернизация БМД-4. У нее на вооружении 30-миллиметровая автоматическая пушка с двумя подачами: бронебойные и осколочные», — поделился заместитель командира роты ВДВ Александр.

Он пояснил, что БМД-4М способны вести огонь на дальности до семи километров, причем как с открытых, так и с закрытых позиций. Александр отметил, что машина его «полностью устраивает», и признался, что рад перевооружению.

«Тактика у ВСУ на данном направлении, скажем так, „мелкое шкодничество“. Мелкие группы противника выдвигаются — наводят минометы, артиллерию, после чего также мелкими группами отходят», — добавил командир.

Армия

Специальная военная операция РФ на Украине

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