Минобороны России показало работу боевых вертолетов Ми-8 | 360°

Спецоперация 11 сентября 2022, 10:21 Поделиться Telegram

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Viber Минобороны России показало работу боевых вертолетов Ми-8 Минобороны показало кадры работы экипажа Ми-8 в ходе спецоперации

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Минобороны России опубликовало кадры боевой работы экипажей ударных вертолетов Ми-8 МТВ-5 армейской авиации Западного военного округа в зоне спецоперации. На ролике видно, как вертолет набирает высоту, разгоняется и бьет по цели.

«При выполнении боевых вылетов экипаж десантно-транспортного вертолета Ми-8 МТВ-5 под руководством командира экипажа уничтожил обнаруженные укрепленные опорные пункты, бронированную технику и живую силу подразделений ВСУ», — сообщило оборонное ведомство.

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Полеты проходят на предельно малой высоте, чтобы системы противовоздушной обороны противника не засекли вертолеты.

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«На данном типе вертолетов выполняются как десантно-транспортные, так и огневые задачи в составе ударных групп вертолетов Ми-35, Ми-28 и Ка-52. Боевые задачи выполняются ежедневно», — рассказал командир вертолета Ми-8.

Он отметил, что во время полета на разведку удалось обнаружить опорный пункт и живую силу ВСУ и поразить их.

«Выполняем дозаправку и готовимся к выполнению последующих боевых задач», — добавил командир.

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