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Минобороны РФ: ВСУ не оставляют попытки закрепиться на Николаево-Криворожском направлении

Минобороны РФ: ВСУ потеряли на участках Николаево-Криворожского направления 220 солдат

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Украинские военные продолжали попытки закрепиться на отдельных участках Николаево-Криворожского направления. Об этом сообщили в Министерстве обороны России, передало РИА «Новости» в своем Telegram-канале.

За сутки ВСУ потеряли там 11 танков, семь боевых машин пехоты и восемь других бронемашин, девять пикапов с крупнокалиберными пулеметами и более 220 солдат.

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Из брифинга также следует, что ВКС России высокоточным ударом уничтожили более 30 националистов украинского формирования «Кракен» и 10 единиц автомобильной техники в районе Харькова.

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Ранее сообщалось, что украинские военные не смогли расшифровать переговоры российских войск из-за использования национального языка. Минобороны России назвало это «тувинским феноменом».

Минобороны РФ

ВСУ

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