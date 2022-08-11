Минобороны показало захват опорного пункта ВСУ десантниками

Минобороны России опубликовало кадры захвата опорного пункта ВСУ. Видео появилось на страницах оборонного ведомства в соцсетях.

На ролике демонстрируется боевая работа российских десантников. За разведывательно-поисковыми действиями следует решительная атака.

После обнаружения опорного пункта ВСУ командир российской разведроты отдал приказ спешиться с боевых машин и «стремительной атакой выбить националистов».

«При поддержке огнем из штатного вооружения боевой машины десанта БМД-2К-АУ и противотанкового ракетного комплекса разведчики-десантники атаковали противника и вытеснили радикалов с занимаемых позиций», — сообщило Минобороны о результатах операции.

Удалось уничтожить более 10 националистов и две единицы бронированной техники.

Командир роты рассказал, что подчиненные в бою «действовали уверенно, проявляя разумную инициативу». По его словам, каждый уже научился действовать в боевых ситуациях, при этом подразделение постоянно находит новые методы боевых действий.

«Моральный настрой боевой, будем идти до окончательной победы», — подытожил командир.