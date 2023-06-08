Спецоперация 08 июня 2023, 20:42 Минные поля стали преградой на пути колонн танков ВСУ на Запорожском направлении Генерал-майор Петров: танки ВСУ в бою на Запорожском направлении остановили минные поля РИА «Новости»

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Подготовленные российскими военными минные поля остановили четыре колонны украинской бронетехники во время попытки прорвать оборону на Запорожском направлении в ночь на четверг, 8 июня. Об этом рассказал командующий 58-й армией Южного военного округа генерал-майор Иван Попов. Его рассказ опубликовала пресс-служба Минобороны России.

Бойцы 70-го полка заложили мины на пути предстоящего наступления механизированной бригады ВСУ.

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«Фактически все четыре колонны, которые пытались проломить оборону, были остановлены и задержаны минными полями», — заявил Попов.

Генерал-майор отметил, что активизацию украинских военных первыми засекли разведчики, которые передали всю информацию своим сослуживцам, которые подготовились к встрече врага.

Командующий 58-й армией Южного военного округа отметил роль армейской авиации, которая атаковала технику противника управляемыми противотанковыми ракетами, уничтожая до семи единиц боевых машин за один вылет. Самая тяжелая работа досталась пехотинцам 70-го полка 42-й дивизии.

Он добавил, что данные разведки, работа артиллерии и авиации, вышедшие в первом эшелоне танки не допустили прорыва украинскими военными выстроенной обороны в Запорожской области. Хотя командование ВСУ перебросило на этот участок самые подготовленные силы.

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России и командующий российской группировкой войск в зоне проведения специальной военной операции Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину об очередной провальной попытке ВСУ перейти в контрнаступление.