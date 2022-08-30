Министры обороны стран ЕС подтвердили готовность и дальше помогать Украине

Все 27 стран Евросоюза будут помогать Украине столько, сколько потребуется. Готовность уже подтвердили в ЕС.

Позицию озвучил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель, сообщил ТАСС. Неформальная встреча министров прошла в Праге. На ней подняли вопрос о конфликте на Украине.

«Все министры единогласно согласились, что Евросоюз поддерживает Украину, и все страны ЕС готовы продолжать помогать Украине столько, сколько понадобится, и так долго, как будет необходимо», — подчеркнул Боррель.

Он отметил, что обращал внимание на сообщения о том, что Украина летом перестала получать вооружения. По словам Борреля, это не так, потому что в течение лета поток помощи даже увеличился.

О том, что европейские партнеры посадили Украину «на военную диету», заявил посол Украины в Германии Андрей Мельник.

В планах у ЕС — организовать тренировочную миссию для обучения ВСУ. Она может заработать за пределами Украины в конце осени — начале зимы.