Спецоперация 29 марта 2023, 17:15 Министр обороны Украины прокатился на немецкой БМП Marder Министр обороны Резников показал на видео, как прокатился на немецкой БМП Marder Соцсети

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Министр обороны Украины Алексей Резников покатался на боевой машине пехоты Marder, поставку партии которых ранее анонсировала Германии. Видео он опубликовал в Twitter.

Глава ведомства назвал технику примером отличного немецкого качества. Также Резников отметил, что Украина ждет поставок обещанных танков Leopard, и поблагодарил власти ФРГ за помощь.

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Резников также сообщил, что ВСУ разрабатывают контрнаступление на линии боевого соприкосновения по нескольким направлениям.

По его словам, на масштабные наступательные действия влияют погодные условия.

«Пока что земля у нас еще влажная. Мне кажется, в апреле-мае все увидят наступление ВСУ», — добавил министр.

Ранее командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что для Украины вероятное контрнаступление станет последним заходом на поле боя. По его словам, другой живой силы у этой страны нет.