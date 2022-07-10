Министр обороны Украины признал, что «Железный купол» бесполезен против ракет ВС РФ

Система противоракетной обороны «Железный купол», которую использует Израиль, не подходит для Украины, заявил глава Минобороны страны Алексей Резников на онлайн-конференции Forbes. По его словам, эта система не способна защитить от крылатых и баллистических ракет.

Министр рассказал, что общался с производителями этих систем ПРО в Израиле. Он уточнил, что «Железный купол» дает защиту от ракет, которые запущены на низких высотах, летят с низкой скоростью и дают легкие поражения, «сделанных по сути в гаражах», написал РБК.

«Мы все знаем пример Израиля, который довольно неплохо защищает небо. Все мы знаем название „Железный купол“, но даже он не защищает на 100%», — сказал министр.

По его мнению, Украине можно было бы получить систему ПРО от своих партнеров или разработать собственную.

Систему «Железный купол» разработала компания Rafael в Израиле при финансовой поддержке США. Она дает защиту от неуправляемых тактических ракет с дальностью полета от четырех до 70 километров.

В начале июня посол Украины в Израиле Евгений Корнейчук заявил, что страна хочет приобрести у Израиля систему «Железный купол». Источников газеты The Jerusalem Post после заявили, что продажа «Железного купола» вряд ли возможна из-за договоренностей между Израилем и США и международных обязательств.