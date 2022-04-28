Министр обороны ФРГ сообщил о катастрофическом состоянии немецкой армии

Вооружение немецкой армии находится на очень низком уровне, присутствует дефицит в тяжелой технике и боеприпасах. Об этом на заседании бундесвера сообщила министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт, написало издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.

По ее словам, из штатных 350 боевых машин пехоты Puma лишь 150 единиц находится в рабочем состоянии.

«Ситуация с боевыми вертолетами Tiger ничуть не лучше. Всего их 51 машина, но взлететь смогут лишь девять», — продолжила она.

Ламбрехт добавила, что Германии придется потратить 20 миллиардов евро лишь на приобретение боеприпасов, ради выполнения собственных обязательств перед НАТО.

Глава ведомства подчеркнула, что немецкие власти все же могут отправить Украине самоходные артиллерийские установки PzH 2000 и обучить солдат работать на них.

«Где мы можем обеспечить обучение, мы это сделаем», — заключила она.

Ранее сообщалось, что украинская армия может получить немецкие танки при помощи Словении.